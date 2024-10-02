Gazzetta: “Bove e Cataldi domani riposano. Pronto a scendere in campo Richardson”
Oltre ad Adli ci sono anche Mandragora, che è stato escluso contro l'Empoli poiché reduce da un recente infortunio, e Amir Richardson, marocchino classe 2002, arrivato dal Reims e con 226 minuti gioca...
Oltre ad Adli ci sono anche Mandragora, che è stato escluso contro l'Empoli poiché reduce da un recente infortunio, e Amir Richardson, marocchino classe 2002, arrivato dal Reims e con 226 minuti giocati tra campionato ed Europa. Richardson ha disputato tutti i 120 minuti nel ritorno contro il Puskas, ma nelle ultime partite contro Lazio ed Empoli non ha ricevuto alcun minuto. Per Cataldi e Bove, potrebbe invece essere arrivato il momento di riposare, per poi tornare titolari nella sfida di campionato contro il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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