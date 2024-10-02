Gazzetta: “Bove e Cataldi domani riposano. Pronto a scendere in campo Richardson”

Oltre ad Adli ci sono anche Mandragora, che è stato escluso contro l'Empoli poiché reduce da un recente infortunio, e Amir Richardson, marocchino classe 2002, arrivato dal Reims e con 226 minuti gioca...

A cura di Redazione Labaroviola 02 ottobre 2024 08:15

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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