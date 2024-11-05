Gazzetta: “Bove, Adli e Cataldi, a Firenze la rivincita. La Fiorentina ora se li gode”

La Fiorentina ha rivitalizzato diversi giocatori

De Gea in primis, sotto gli occhi di tutti, insieme a Kean la scoperta più bella di questa prima parte di stagione. Nelle sette vittorie di fila c'è tanto delle loro parate e gol, ma non solo: Bove, Cataldi e Adli sono il simbolo di cosa significhi ritrovarsi, con fiducia annessa. L'ex Roma è il più usato in mezzo, lasciato partire a cuor leggero dalla Roma, con riscatto pronto a giugno. Sa fare anche l'esterno sinistro dietro la punta o il trequartista. L'altro ex della Capitale, invece, a 30 anni corre come un ventenne e ha già segnato due volte, mentre il francese era stato bocciato dal Milan ma in mezzo dà una svolta ottimale. E la Fiorentina se li gode. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-svela-nel-contratto-di-kean-la-fiorentina-ha-messo-clausola-da-52-milioni-di-euro/275598/