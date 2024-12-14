Gazzetta: “Bove, addio all’Italia. Oggi al Viola Park. Sostituti? Sottil gasa, ma occhio a Gudmundsson”

Bove ieri ha fatto ritorno a casa, oggi andrà ad abbracciare i suoi compagni

Edoardo Bove è stato dimesso ieri dall'ospedale di Careggi per far ritorno a casa. Nella giornata di oggi, durante l'allenamento delle 14.30, il giocatore farà visita ai suoi compagni al Viola Park per abbracciarli e salutarli.

E adesso? Il giocatore rimarrà in prestito alla Fiorentina fino a giugno, ma da gennaio si inizierà a pensare al suo futuro. Bove dovrà restare fermo 5 mesi, poi sarà pronto per tornare in campo. Non Italia, ma all'estero. Quando tornerà alla Roma limerà tutti i dettagli per il suo trasferimento. In casa Fiorentina intanto non si pensa a un suo sostituto. Riccardo Sottil sta facendo bene e gasa Raffaele Palladino. Che intanto è pronto a schierare Beltran e Gudmundsson insieme in una sorta di 4-4-2 come soluzione alternativa. Il mercato non sembra intervenire in questo senso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tifosi-della-fiorentina-nel-settore-del-torino-a-empoli-i-tifosi-azzurri-stuzzicano-viola-viola-vaff/280757/