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Gazzetta, Borja Valero è arrabbiato per il comunicato ACF, farà una conferenza per spiegare tutto

Secondo la Gazzetta dello Sport il sindaco di Firenze sarà in ritiro con l'Inter a partire da giovedì, dopo spiegherà tutto ai tifosi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 11:59
Gazzetta, Borja Valero è arrabbiato per il comunicato ACF, farà una conferenza per spiegare tutto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Borja Valero è arrabbiato, ancora di più dopo il comunicato di ieri sera. La trattativa della Fiorentina con l’Inter va avanti e l’obiettivo dei nerazzurri è portarlo giovedì al raduno. Tutto possibile, l’accordo potrebbe trovarsi a 7 milioni di euro. Poi Borja Valero, quasi sicuramente, organizzerà una conferenza stampa per spiegare la sua verità.

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