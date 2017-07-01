Gazzetta, Borja Valero è arrabbiato per il comunicato ACF, farà una conferenza per spiegare tutto

Secondo la Gazzetta dello Sport il sindaco di Firenze sarà in ritiro con l'Inter a partire da giovedì, dopo spiegherà tutto ai tifosi viola

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Borja Valero è arrabbiato, ancora di più dopo il comunicato di ieri sera. La trattativa della Fiorentina con l’Inter va avanti e l’obiettivo dei nerazzurri è portarlo giovedì al raduno. Tutto possibile, l’accordo potrebbe trovarsi a 7 milioni di euro. Poi Borja Valero, quasi sicuramente, organizzerà una conferenza stampa per spiegare la sua verità.