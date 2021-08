Gazzetta, Berardi, duello Fiorentina-Atalanta: il Sassuolo non fa sconti, chiede 35 milioni

Una pazza idea. Intrigante, sicuramente complicata, ma su cui l’Atalanta è alla finestra per cercare di capire se ci sono i margini per affondare il colpo Domenico Berardi. Mimmo crede sia arrivato il tempo di cambiare aria. Ci aveva ragionato sopra il Milan ma poi non si è fatto nulla. Oggi ci pensa anche la Fiorentina. Ma il Sassuolo almeno come prima richiesta non pare voler muoversi dalla valutazione di 35 milioni. Un prezzo decisamente alto per i viola ma esagerato anche per l’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

