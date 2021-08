Di Marzio: “L’Atalanta cerca di ricucire i rapporti con la Fiorentina per avere Amrabat”

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’: “L’Atalanta sta provando a rimettere in piedi il prestito di Sofyan Amrabat con la Fiorentina. Le due società avevano avuto qualche problema per il discorso di Zappacosta, la Fiorentina non aveva gradito l’intromissione nell’affare dopo chge l’aveva praticamente concluso. Ora stanno vedendo di ricucire per far si che il centrocampista possa andare all’Atalanta. Ricordiamo che sul giocatore c’è anche il Napoli”.

TELEFONATA DELLA FIORENTINA PER MESSIAS