Amrabat conferma di avere limiti evidenti in certe situazioni tattiche. Il marocchino tocca il pallone troppe volte e rischia di farselo portare via spesso. E se anche non succede, la manovra rallenta troppo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

