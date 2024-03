Gazzetta: “Altro stop per Nico, tegola psicologica per la Fiorentina. Ikone non pervenuto”

La brutta sorpresa per i tifosi fiorentini è stato non vedere Nico rientrare nel secondo round, sostituito da Ikoné. Altro stop, dopo essere stato ai box due mesi. E tegola per la squadra, anche psicologica. Bravo De Rossi nel frattempo a cambiare sistema: difesa a 4 con Angelino abbassato a sinistra, e tridente con El Shaarawy alto.

Così la Roma è diventata più intraprendente e meno fragile e dopo un tiro di Cristante respinto da Terracciano è riuscita a pareggiare con Aouar, grazie a un bella azione di Dybala che ha invitato El Shaarawy al cross. L’inerzia della gara sembrava ribaltata: giallorossi più coperti sulle fasce, Sottil stanco e meno efficace e Ikoné… beh Ikoné non pervenuto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO