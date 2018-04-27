Gazzetta: Sarri non si fida, contro la Fiorentina giocano i titolarissimi. Milik in panca, solito attacco...

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i titolari del Napoli sono tutti disponibili e così Sarri non modificherà nulla rispetto a domenica scorsa. Confermato dunque il belga M...

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i titolari del Napoli sono tutti disponibili e così Sarri non modificherà nulla rispetto a domenica scorsa. Confermato dunque il belga Mertens al centro dell’attacco nonostante non sia al cento per cento e malgrado non riesca a trovare il gol dal 3 marzo scorso. Ancora panchina, dunque, per il centravanti Milik, pedina comunque pericolosissima anche da subentrante.