Gattuso: "In questo momento Fiorentina e Atalanta sono meglio di noi"

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, Gattuso ha parlato del finale di stagione del suo Milan che dovrà affrontare due partite importanti per entrare in Europa League: “Le ultime due gare per l’Europa? L...

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, Gattuso ha parlato del finale di stagione del suo Milan che dovrà affrontare due partite importanti per entrare in Europa League: “Le ultime due gare per l’Europa? La cosa che fa più male è portare 40mila supporters e dargli una delusione così. E’ una sconfitta che brucia, ora abbiamo 180 minuti con squadre che staranno meglio di noi mentalmente, ma noi proveremo a fare bene per conquistare l’Europa League”.