Gattuso cerca casa sulle colline di Firenze: ieri tour con la sua famiglia 

Gattuso cerca casa a Firenze

Ieri insieme a Rino Gattuso a Firenze c’era la sua famiglia, Monica la moglie, ed i due figli Gabriella e Francesco. Viaggio sulle colline di Firenze per cercare quella che sarà la Villa dove abiterà la famiglia. Tour tra le colline di Fiesole, Coverciano e Bagno a Ripoli. Lo scrive La Nazione.

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