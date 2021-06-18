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Gattuso bucato dal Tottenham, tifosi Spurs: "Allenatore contro gay e donne, non lo vogliamo"

Gennaro Gattuso, dopo la rottura con la Fiorentina, era ad un passo dal Tottenham, che però ha cambiato idea per via della rivolta social dei tifosi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 15:09
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Gattuso bucato dal Tottenham, tifosi Spurs: "Allenatore contro gay e donne, non lo vogliamo"

C'è la potenza dei social network dietro al voltafaccia del Tottenham a Gattuso. Non appena l'ex tecnico di Milan e Napoli (al netto della parentesi Fiorentina) è stato accostato al club londinese, si è infatti sollevata la protesta dei tifosi. Il motivo? A loro dire Rino Gattuso sarebbe violento, razzista, misogino e omofobo.

L'origine di queste pesantissime accuse, che poco gli si addicono almeno per chi lo conosce e lo vede lavorare da anni, va rintracciata in alcuni gesti del passato e particolari dichiarazioni. Nel mirino c'è innanzitutto lo scontro che nel 2011, nella gara di Champions tra Milan e Tottenham, Gattuso ebbe con l'allenatore in seconda Joe Jordan: dopo un duro faccia a faccia, Ringhio lo prese per il collo. A Londra non hanno dimenticato, nonostante lui si fosse subito scusato rendendosi conto della gravità del gesto e avesse dichiarato di "meritare la squalifica".

E poi le frasi. Una del 2013, quando Berlusconi chiese a Galliani di dividere le responsabilità con sua figlia Barbara: "Per qualcuno come Galliani dovrebbe esserci più rispetto. Non riesco a vedere davvero le donne nel calcio. Non mi piace dirlo ma è così", fu il commento di Gattuso.

E ancora, in merito a una protesta contro il razzismo nel 2013 dopo insulti a Boateng: "Quante volte abbiamo sentito dei boo contro i giocatori bianchi? È successo anche a me, ma non ho dato importanza. Boateng si è di certo sentito offeso, ma continuo a non vedere del razzismo. Si tratta solo dell'ultimo gesto di una minoranza di idioti". Poi però ha più volte manifestato il suo essere antirazzista, ma a Londra nulla di questo pare essere arrivato. Forse... Ma non è tutto. Gira anche questa dichiarazione: "Il matrimonio in chiesa deve essere tra uomo e donna, anche se siamo nel 2008 e ognuno fa quello che vuole. Io credo nell'istituto della famiglia da quando sono piccolo e per qualcuno che ha fede il matrimonio omosessuale è molto strano".

E sono solo alcuni degli episodi che i tifosi degli Spurs hanno tirato fuori, accompagnandoli con l'hashtag #NoGattuso, che sta letteralmente spopolando e che sarebbe alla base del passo indietro del presidente Daniel Levy. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

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