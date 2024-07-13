Gasperini: "Zaniolo? È stato lui a scommettere su di noi. Un giorno mi ha telefonato Borriello"

Gasperini ha raccontato come è andata sull'arrivo di Zaniolo all'Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha così parlato di Zaniolo al Corriere dello Sport: "È stato lui a scommettere su di noi. Mi piace come profilo. Vuoi sapere com’è andata? (Si rivolge all'intervistatore n.d.r.) Un giorno telefona Borriello e mi fa: “Mister, ho un giocatore che vuole venire da lei, uno forte, una bestia”. E io: Marco, chi è? “Zaniolo”. Bravo, mi piace. Ne ho parlato con D’Amico, poi con Percassi, questo ragazzo mi interessa, ed è arrivato".

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI BURDISSO

https://www.labaroviola.com/burdisso-non-ho-colpe-sul-mancato-rinnovo-di-valentini-col-boca-mai-fatto-il-suo-nome-a-firenze/260537/