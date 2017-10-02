Gasperini: "Da rosso il fallo di Lichtsteiner, il rigore non c'era."

Il tecnico dell'Atalanta, che la scorsa domenica sosteneva che l'arbitraggio non influisce sulla partita ieri si è lamentato

Gasperini dopo la partita si è lamentato dei torti secondo lui subiti ieri dall'Atalanta. Ecco le sue parole: "Dal campo ero molto vicino e la gomitata l'ho vista: per me era da rosso. Credo che questa sera non siamo noi quelli graziati ma siamo soddisfatti di aver recuperato questa partita. Alcune situazioni sono molto difficili da interpretare - ha sottolineato il tecnico -, anche con la televisione. Se avesse dato il rosso al difensore non sarebbe stato uno scandalo".

Poi aggiunge: "Il penalty? Se la palla finisce sul braccio bisogna fischiare: dalla panchina però sembrava che l'avesse presa con la spalla... Certo, con la tecnologia si sono messe a posto molte cose, ma non possiamo pensare che la Var azzeri gli errori. Non mi sembra che la Juve abbia subito dei danni questa sera: poteva restare in dieci e poteva non avere il rigore a favore".