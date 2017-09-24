Gasperini: "Rigori? Io parlo dei falli da dietro della Fiorentina. Meritavamo di vincere"

Sportiello? Lui voleva andare al Napoli. Ecco perché non l'ho fatto più giocare" così Gasperini a fine partita

Giampiero Gasperini ha parlato in sala stampa dopo la partita. Queste le sue parole:

“Le polemiche ci sono sempre anche con il Var, se critichiamo anche il Var siamo alla fine. Se Pairetto avesse visto la trattenuta su Astori magari avrebbe dato il rigore, ma non l'ha visto. Dire che il risultato è frutto dell’arbitro è un’ingiustizia nei nostri confronti. La Fiorentina si lamenta dei due rigori e noi ci lamentiamo dei falli da dietro non punti con i cartellini giusti.

Il pareggio sta stretto a noi, non alla Fiorentina. Sportiello? Voleva andare al Napoli ed era convinto di andarci, ha faticato all’inizio dello scorso anno, quindi abbiamo preso un altro portiere. Non c’era un problema tra di noi”.