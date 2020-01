di Flavio Ognissanti

I tifosi della Fiorentina hanno sbagliato offendendo Gasperini durante la partita di Coppa Italia, così come ha sbagliato l’allenatore dell’Atalanta a reagire allo stesso modo nei confronti dei tifosi viola in conferenza stampa offendendo con parole gravi. Il giudice sportivo peró ha deciso di punire con una sanzione (irrisoria) i tifosi di casa con una multa di 5mila euro mentre ha salvato e protetto Gasperini che ha offeso alla stessa e identica maniera.

Le offese di un tesserato verso una tifoseria avversaria, per di più pronunciate a freddo dopo la partita e davanti alle telecamere dovrebbero essere ben più gravi di un coro da stadio. Ma dal palazzo non la pensano così. Quindi da oggi é lecito farlo. Basta saperlo. Lo dice la legge. Benvenuti in Italia, una mancata sanzione assurda.