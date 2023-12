Gasperini furioso a Dazn: “Il nostro obiettivo è la Champions cosi siamo contenti se non ci andiamo”

L’Atalanta di Gasperini subisce un’altra sconfitta in casa del Bologna per 1-0 con il gol di Ferguson al 86′. Si tratta della settima sconfitta per i bergamaschi che adesso sono settimi in classifica. Le parole di Gasperini nel post partita a Dazn:

Risultato giusto?

“Nel calcio vince chi fa gol e noi non siamo riusciti a farlo. Loro sì, su angolo alla fine”.

Troppo leggeri sul corner?

“Noi siamo spesso perdenti in queste situazioni. Dobbiamo lavorare, ci vuole poco a far gol su queste situazioni. In questo girone d’andata, abbiamo perso tanti punti”.

Cosa cambia con questa sconfitta sul piano della lotta per l’Europa considerata anche la vittoria della Fiorentina?

“Non lo so. Alla diciassettesima giornata guardo la partita, abbiamo fatto bene contro un Bologna che gioca un gran calcio. Li abbiamo messi in difficoltà, ma abbiamo perso la sfida”

Le sono piaciuti gli attaccanti?

“La prestazione degli attaccanti è stata molto buona. La parte realizzativa è mancata, ma non c’è da rimproverare niente”.

L’ha sorpresa il Bologna?

“Non sono sorpreso. So come giocano e che metteranno in difficoltà tutti. Solo un’Atalanta forte poteva togliergli l’iniziativa. Abbiamo fatto le cose giuste e perso la partita su un episodio”.

Sorpreso da Thiago Motta?

“Ci conosciamo molto bene, conosco i suoi principi di gioco. Certe cose le chiedevo a lui da giocatore, è bravo e non so quanti riusciranno a trovare le contromisure che abbiamo trovato oggi”.

Forse sarebbe meglio non parlare di Europa.

“Facciamo una bella cosa cosi siete tutti contenti: l’obiettivo è la Champions. Senza Champions è una stagione disastrosa, con l’Europa League è una stagione normale, se non andiamo in Europa è una stagione brutta. Magari entro due anni vinciamo lo scudetto. Si parla sempre di Europa e mai di come gioca la squadra, a voi non ne frega niente della prestazione e di come gioca la squadra, di chi va in campo. Non c’è un giorno in cui voi non riparlare di Champions, l’unico metro di misura è se l’Atalanta deve andare in Champions. Ve lo dico io, cosi siete contenti, è un disastro se non andiamo in Champions. Tutto il resto è inventato”

