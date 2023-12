Il Bologna vince 1-0 e la bella notizia per la Fiorentina è che adesso l’Atalanta è sotto di 4 punti

Continua a sognare il Bologna che grazie a un gol di Ferguson a meno di cinque minuti dalla fine della partita ha battuto l’Atalanta e si è riportato al quarto posto, guadagnando tre punti sulla Dea.Inizio gara con le due squadre che si sono studiate, senza creare praticamente niente. Baricentro alto per la Dea, che ha cercato di non far ragionare i rossoblù, con la prima conclusione verso la porta però dei padroni di casa, con Saelemaekers che ha mandato alto su sponda di Zirkzee.

Al 35′ occasione per l’Atalanta, con Lookman partito sul filo del fuorigioco in ripartenza ma impreciso davanti a Skorupski, per quello che poteva essere il gol del vantaggio per l’Atalanta. Al 43′ poi l’azione più pericolosa della prima frazione, con l’inserimento di Ederson in area di rigore, ma il centrocampista, solo davanti a Skorupski, non è riuscito a trovare il gol, con il portiere del Bologna bravo a chiudere la porta. Tegola per Thiago Motta sul finale di primo tempo, con l’infortunio di Ndoye, uscito per un problema ai flessori e sostituito da Urbanski.

Subito pericolosissima l’Atalanta a inizio secondo tempo, con Lookman che ha servito un cioccolatino a Koopmeiners, anticipato però con un clamoroso recupero di Freuler, che ha evitato di fatto lo 0-1. Poco dopo altre due occasioni per la Dea, con altrettanti tiri da fuori: prima De Ketelaere, con la sua botta di sinistro respinta da Skorupski, poi ancora Lookman, con il suo destro terminato a lato.

Al 63′ clamorosa palla gol per il Bologna, con Zirkzee che ha servito un pallone d’oro a Fabbian, ma il centrocampista, subentrato a Moro all’intervallo, ha calciato incredibilmente alto da buonissima posizione, cestinando il vantaggio.Dopo la girandola di cambi da una parte e dall’altra è stato alla fine il Bologna a trovare il guizzo giusto, con Lewis Ferguson che ha fatto esplodere il Dall’Ara con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Orsolini, tornato in campo dopo alcune settimane ai box. Rossoblù di Thiago Motta che tornano dunque al quarto posto, scavalcando nuovamente la Fiorentina che ieri sera aveva battuto il Monza. Lo scrive TMW

LE PAROLE DI ITALIANO DOPO LA VITTORIA DI MONZA