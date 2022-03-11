Gasperini non accetta la sconfitta a Firenze: "Ci hanno mancato di rispetto: tolti gol clamorosi"

La polemica di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen

L’Atalanta ha vinto 3-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Ma questo successo non basta a Gian Piero Gasperini che è tornato sul gol annullato a Malinovskyi contro la Fiorentina nel post partitaai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: "Atalanta non ha perso per proprie colpe? Mi riferivo a tutte le situazioni create in campo nelle ultime gare, gol tolti e gol messi, rigori tolti e rigori messi. Abbiamo incontrato anche un calendario durissimo, c’è stato anche il Covid e con un attacco spuntato. Nei nostri confronti non c’è stato lo stesso rispetto, alcune cose sono state clamorosamente cancellate. Dobbiamo reagire con le nostre capacità, quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo”.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/il-presidente-del-penarol-annuncia-incontrero-la-fiorentina-per-trattare-ancora-agustin-alvarez/168562/