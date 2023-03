Gasperini come Commisso: “Stiamo giocando contro squadre che hanno 1 miliardo di debiti”

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara dell’Atalanta di campionato contro il Napoli, queste le sue parole registrate su TMW

“Non ho mai visto la squadra sfiduciata e in cattiva condizione, non ho mai avuto queste sensazioni. Tutti quelli impiegati hanno dato un ottimo rendimento. Lo spirito è sicuramente quello, abbiamo una classifica sulla quale dobbiamo contare ed essere personalmente contenti. Non giochiamo da soli, vorremo sempre fare dei gol, ma c’è anche l’avversario. Nessuno gioca più a difendersi, le partite vanno interpretate per i 90 minuti, ma contro chiunque.

Il Napoli ha un tasso tecnico importante, tanto è vero che sta facendo un campionato straordinario. Vedendo l’Europa ha grandi chance di andare molto avanti anche in Champions. Tutte le risorse che ha l’Atalanta se le è costruite, non voglio specificarlo, ma sono costretto. Noi affrontiamo squadre che hanno un miliardo di debito, il fatto di essere lì ci rendere soddisfatti. Dove siamo è tanta roba, devi guardare quello che sei, e non è roba dovuta: chi ha più coraggio può fare qualcosa di buono”.

