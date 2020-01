Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche della SPAL, avversario della Dea domani in campionato: “Quest’anno non stanno attraversando una stagione come le altre, ma nel modo di giocare e nelle prestazioni sì. Hanno un buon valore e tanta fisicità, conosciamo tanti giocatori. Quando sei in fondo alla classifica dai sempre qualcosa in più, contro la Fiorentina la SPAL ha dominato. C’è stato l’intermezzo della Coppa Italia, dobbiamo riscattare questa ultima partita. È una squadra che ha dei valori, bisogna stare attenti a non partire male. Dobbiamo trovare la determinazione giusta e giocare con qualità, abbiamo bisogno di ritrovare quell’energia mancata a Firenze, non dovuta alla fatica. Il recupero fisico spesso non è determinante, serve quello nervoso. A Firenze abbiamo perso in quel modo con un uomo in più, dobbiamo reagire”