Gamberini: “Italiano ha dimostrato di sapersi evolvere: nuove soluzioni difensive sono arma in più”

Alessandro Gamberini ha parlato a Radio Bruno soffermandosi sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La mia Fiorentina? Ringrazio la famiglia Della Valle per ciò che ci ha fatto vivere in quei 5 anni. Il gap con le grandi c’era e bisognava fare più investimenti ma più di quello non potevano fare: abbiamo raggiunto ottavi di Champions, una semifinale di Coppa Uefa. Furono fatti da Corvino dei capolavori ma con degli investimenti più ridotti rispetto al Napoli: il gap va colmato con i soldi.

Finale Coppa Italia? La Fiorentina ha dimostrato che con le grandi è capace di imporre il proprio gioco e mettere in difficoltà.

Difesa Fiorentina? Mi piacciono le soluzione adottate da Italiano, non è semplice e ci vogliono giocatori con certe caratteristiche. Mette in difficoltà la struttura difensiva avversaria. Un’arma in più che sta facendo molto bene e nell’ottica della strategia di gara è importante. Italiano ha dimostrato di sapersi evolvere oltre ad essere un allenatore importante.”

