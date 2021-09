Galli: “Terracciano ha messo in difficoltà Italiano sul titolare, e pensare che qualcuno non lo riteneva adatto”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato della porta viola a Lady Radio:

“Terracciano ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. Qualcuno dubitava che potesse giocare in Serie A, invece il suo lavoro ha messo in difficoltà Italiano per quanto riguarda la scelta del titolare. Ha dimostrato di esser all’altezza, di parere bene e giocare con i piedi”. Poi se il titolare sia lui o Dragowski, toccherà al tecnico deciderlo

