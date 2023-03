Galli punta il dito contro l’allenatore: “La Fiorentina si incarta quando segue i dettami di Italiano”

Ai microfoni della redazione di Brivido Sportivo, l’ex portiere della Fiorentina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Corro il rischio di ripetermi, ma mi sembra che la squadra si sia un po’ incartata seguendo i dettami dell’allenatore, perchè si vede che in campo alcuni giocatori fanno fatica a trovarsi. Percepisco della confusione a volte, però niente è perduto. La mia non è una bocciatura, e sono fiducioso per il futuro. Cabral? Sono sempre stato convinto che bisognava dargli fiducia. Non sarà al livello dei grandi attaccanti europei, però il suo contributo lo dà. Sono contento per lui e per gli elogi che gli stanno arrivando”.

ITALIANO SU QUARTA