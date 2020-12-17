Galli: "Prendiamo quello che c'è di buono dalla partita di ieri. Bisogna aggiungere maggiori certezze"

La classifica è difficile

"Dalla partita di ieri prendiamo il positivo - ha detto Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina a Lady Radio -. Prandelli ora dovrà dare il suo ulteriore contributo e così come la società. Il Milan è riuscito a pareggiare con il Genoa, la classifica è difficile. È fondamentale riprendere il nostro cammino, aggiungendo maggiori certezze".

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