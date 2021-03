Galli: “Prandelli mi sgomenta, ieri si è visto di tutto pure Quarta a centrocampo. Ma la rosa è mediocre”

A Lady Radio ha parlato l’ex portiere e dirigente Giovanni Galli:

“I nostri difensori sono in confusione. Sul primo gol subito Spinazzola ha tagliato sul primo palo e Quarta e Milenkovic si sono ostacolati, il reparto si accorge sempre dopo di quello che accade. Sul secondo gol nessuno ha contrastato Karsdorp ed i difensori si sono di nuovo ostacolati. Prandelli mi sgomenta, ho visto di tutto, anche Quarta a centrocampo, ma il materiale a disposizione di Prandelli è mediocre e la squadra non ha la forza per sopportare una zona di classifica come questa. Per fortuna Benevento e Spezia iniziano a perdere punti. Kokorin? Il suo ingresso ha dato sensazione di vuoto assoluto”.

