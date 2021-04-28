Galli: "Non capisco finanziare il Franchi con soldi pubblici, quando c'è un investitore come Commisso"

Il consigliere comunale Giovanni Galli ha criticato il restauro del Franchi

Il consigliere comunale Giovanni Galli, ha parlato della ristrutturazione del Franchi con i fondi europei:

“Al contrario di alcuni esponenti della Sinistra che plaudono alla generosità dell’Europa, nei confronti dello stadio Franchi, vado doverosamente controcorrente. Questo perché i famosi 95 milioni destinati al restauro dell’impianto sportivo che va necessariamente recuperato e messo in sicurezza in realtà proverranno da quelli presenti nello scostamento di bilancio. Per farvi capire meglio, sono soldi targati Italia e non certamente un aiuto europeo. Non capisco, dunque perché se c’è un imprenditore pronto ad investire 300 milioni di euro per un nuovo impianto, si debba, invece, chiedere a tutti gli italiani un oneroso sacrificio pari a svariate decine di milioni da destinare al restauro della stessa struttura invece di farne una nuova”.

RINNOVO VLAHOVIC: UNA PARTITA CHE ROCCO NON PUO' PERDERE. NE VA DELLA SUA CREDIBILITA' E DEL FUTURO DELLA FIORENTINA

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