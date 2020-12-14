Galli: "Mi sembra di rivedere il Milan di Fassone e Mirabelli"

Galli fa le sue considerazioni. In attacco manca un vero bomber al posto di Vlahovic.

L'opinionista Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista su Lady Radio e ha parlato della brutta situazione che sta vivendo la Fiorentina

"L’impressione iniziale era quella di una squadra che andava a Bergamo fare brutte figure: per cercare di fare il possibile contro un'Atalanta in grande condizione. Vlahovic si è creato dal nulla l’unica occasione per fare gol. Prima ero preoccupato, ora lo sono molto preoccupato perché vedo difficoltà in tutti i reparti. Abbiamo giocato e lottato con l'Atalanta sul piano fisico, era quasi naturale perderla, sono molto più forti… Il loro gioco è talmente collaudato che sappiamo benissimo come va, però a noi serve l’attaccante in grado di giocare bene la squadra. Avete visto Zapata? Quanto a Prandelli, bisogna capire quali fossero le disponibilità ieri. Callejon e Ribery non sono in condizione, non so se fisicamente o mentalmente; li ha sostituiti con altri calciatori. Eysseric aveva fatto vedere cose discrete. A me sembra di rivedere il Milan di Fassone e Mirabelli che comprarono tanti giocatori che poi risultarono difficili da mettere assieme. Ecco, il Milan poi ci ha messo 4 anni per trovare identità, spero di non dover aspettare tanto anche per la Fiorentina. Il capitano Pezzella fatanta fatica, sul primo gol è stato letteralmente spazzato via da Zapata. Quando mancano certezze crolla tutto".

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