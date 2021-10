Galli: “Manco pensato a Kokorin titolare che si è fatto male, avrà detto ‘Mica mi faranno giocare?'”

Ai microfoni di Lady Radio, sul tema attacco è tornato a parlare il dirigente ed ex portiere viola Giovanni Galli. Queste le sue parole:

“Non abbiamo fatto a tempo a parlare di Kokorin come possibile alternativa a Vlahovic che si è fatto subito male. Forse ha pensato “Sarà mica che mi fanno giocare per davvero?”. Vlahovic in tutte le partite ha dato il massimo, mi dicono che anche in allenamento faccia lo stesso. E finché un giocatore mi dà questo, io non lo posso accantonare. Deve giocare fino a quando avrà gli stimoli”.

