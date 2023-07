Galli: “Mai andato al Viola Park perchè sono sulla lista nera di quelli che non possono entrare”

Giovanni Galli, ex dirigente e giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“La scelta della società è quello di fare il ritiro al Viola Park, vediamo dove porta questa decisione, certamente io mi auguro che abbiano chiaro il fatto che si tratta di una situazione di grande emergenza. Ci saranno allenamenti alle 8 del mattino e la sera alle 18, tutto il resto della giornata sarà pesante da passare in una città in cui fa caldo, non puoi uscire perchè a luglio Firenze è piuttosto caldo ma non mettiamo il carro davanti ai buoi. La società ha fatto una scelta, ha deciso di rimanere nella propria struttura, vediamo cosa succede. Io ho visto il Viola Park, è molto bella a vederla da fuori. Io dentro non ci sono mai andato perchè sono tra quelli che sono sulla lista nera”

