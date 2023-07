Italiano tra studio ed attesa, futuro legato all’assetto: 4-2-3-1 il modulo preferito

Studio e attesa. Forse anche un po’ di relax, ma su questo non ci mettiamo la mano sul fuoco. L’estate di Vincenzo Italiano è racchiusa qui. La scorsa stagione (con la quota record di 60 partite, tutte quelle che poteva disputare la squadra) è stata logorante, ma ci metterebbe la firma per ripeterla. Certo, con un finale diverso. Ma è anche ovvio sottolinearlo. Dopo il summit con la dirigenza di inizio giugno l’allenatore della Fiorentina ha cominciato una fase di vigile attesa.È uscito soddisfatto dal confronto – giusto sottolinearlo – ma chiaramente attende ancora che si passi dalle parole ai fatti. Periodo complesso da questo punto di vista, con le trattative che tenderanno ad entrare nel vivo più avanti. Forse non tutte, ma la maggior parte. La speranza è quella di avere qualche volto nuovo a disposizione per il raduno del 12 luglio.

Al momento, lo ribadiamo, solo una speranza. Al netto di Sabiri ed i rientri dai prestiti, oggi la Fiorentina non sembra ancora aver accelerato su nessun fronte. Dal portiere al difensore centrale (mancino), al regista (si è capito che dovrà essere anche bravo ad interdire), fino ad un esterno offensivo da doppia cifra e ad un nuovo attaccante. Nomi tanti, più o meno graditi al tecnico, ma siamo solo all’inizio. Non solo attesa, anche studio, dicevamo. Vincenzo Italiano non si ferma mai da questo punto di vista. Partite, video visti in quantità. In testa un’idea semplice: migliorare le due fasi della propria squadra. Si riparte dal motto che lo ha accompagnato a Firenze («Difendere bene, attaccare benissimo«). Qualche situazione che nella scorsa stagione non gli è piaciuta c’è stata, ma il tempo per lavorarci tra una partita e l’altra è stato nullo. Inutile tornare a riaprire vecchie ferite, tutti conoscono alcune difficoltà di lettura che ha avuto la difesa. E per un periodo la Fiorentina ha faticato anche a far gol.

In tutto questo s’inserisce il dubbio sul modulo. Lo scioglierà proprio lui fin da subito. Ritorno all’antico amore del 4-3-3 o avanti nel solco del nuovo 4-2-3-1? Il mercato darà le sue risposte. L’indicazione di base che circola sul sostituto di Amrabat (calciatore di qualità, ma anche di lotta) lascia pensare che si voglia continuare a battere la seconda strada, quella che ha svoltato la scorsa stagione della Fiorentina. Al momento solo una sensazione. Sarà Italiano a tracciare la rotta. Dopo un’estate di attesa e studio.Lo scrive La Nazione.

