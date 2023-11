Galli: “Italiano ha trasformato una squadra che lottava per la retrocessione in una che lotta per vincere”

Questa mattina la fondazione Niccolò Galli ha inaugurato un nuovo giardino nel quartiere di Campo di Marte a Firenze, al fianco dello stadio Franchi, queste le parole di Giovanni Galli, interrogato dai giornalisti sul tema del nuovo stadio e della Fiorentina:

“Mi sorprende che il progetto sia stato approvato, è fuori luogo iniziare un progetto con metà stadio che sarebbe sotto l’acqua, vorrei chiedere alla Soprintendenza se darebbe il via libera alla ristrutturazione di un teatro se metà spettatori fossero sotto l’acqua. Il gesto dei tifosi del Bologna è stato straordinario nei confronti degli alluvionati, ma non è arrivato solo da Bologna un aiuto per chi soffre, questo è davvero bello.

Italiano ha fatto un grande lavoro, ha trasformato una squadra depressa che lottava per la retrocessione e l’ha resa una squadra protagonista, questo è stato un grande salto mentale. Adesso va trovato un equilibrio tra gli alti e bassi, a volte è travolgente, a volte meno ma c’è tanto del buono nel lavoro che ha fatto”

