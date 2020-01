Queste le parole rilasciate da Giovanni Galli ex portiere della Fiorentina a Lady Radio: “I tanti tifosi di ieri al Franchi dimostrano grande entusiasmo, non bisogna perderlo ma anzi alimentarlo. La Fiorentina è entrata nel vortice della paura, Iachini fa l’allenatore per professione e con maniacalità, avrà visto 10 volte le partite viola, conoscerà benissimo le caratteristiche. Duncan è un buon calciatore, ma se Zurkowski è buono non lo prenderei”.