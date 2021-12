Galli: “Finalmente c’è programmazione, adesso serve un difensore che sappia guidare la squadra”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato come di consueto il dirigente Giovanni Galli:

“Si inizia a vedere una programmazione, che non vedevamo nei primi due anni. Ikoné potrà sorprendere gli scettici e avrà un grande futuro nel club viola. Così come ero critico in passato, adesso sono felice. Alla Fiorentina ora serve un difensore che abbia cultura calcistica. Un leader in retroguardia. Perché troppo spesso abbiamo preso gol con difesa non allineata, messa male, e allora c’è bisogno di qualcuno che sappia guidare la retroguardia”.

