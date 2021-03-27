Galli: "È difficile valutare la stagione del marocchino Amrabat"

L'ex giocatore viola ha parlato dei problemi della Fiorentina.

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Giovanni Galli è intervenuto su Lady Radio e ha parlato dell'esonero del tecnico, Cesare Prandelli.

Ecco le sue parole: "Sicuramente Iachini ha la priorità di sistemare la difesa, un po' come fece al suo arrivo durante la scorsa stagione. Molto probabilmente la Fiorentina giocherà con il 3-5-2, leggo di Malcuit è la scelta principale per la fascia destra, vediamo, gli uomini ci sono per fare quel modulo ovviamente".

Problema-leader in casa viola? "Si diventa leader all'interno dello spogliatoio per come si parla ma anche per come ci si comporta. Il leader è colui che rappresenta un esempio per gli altri. Bisognerebbe conoscere le dinamiche, la società viola in questa fase deve essere presente ed aiutare tutto il gruppo ad uscire fuori dalla situazione che si è creata".

Kokorin? "Qualche dubbio c'è, ha altri tre anni di contratto però fino ad adesso non era mai uscito dalla Russia: vediamo che succede da qui a fine stagione".

Amrabat? "È difficile valutare un calciatore in questo campionato, tutti parlano del marocchino del Verona, ma ricordiamoci che quello di Juric è un tipo di gioco molto particolare, basato sull'avversario e sull'uno contro uno. Può succedere che un giocatore in una realtà diversa possa rendere meno".

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