Galli duro: "Dragowski non dirige la difesa, non comunica. Iachini come fa a dire certe cose?"

Parole molte dure quelle di Giovanni Galli a Lady Radio per commentare il pareggio della Fiorentina a Bologna

L'ex portiere della Fiorentina e anche primo direttore sportivo dell'era Della Valle, Giovanni Galli, ha parlato a Lady Radio della situazione attuale in casa viola, queste le sue parole:

"Sono mesi che la Fiorentina si dimostra con delle gravi carenze in fase difensiva, sono senza parole per gli errori che ho visto. Manca la comunicazione, il Bologna ha segnato tre volte sempre nella stessa maniera, con la stessa identica giocata. Come fa Iachini a dire certe cose? Non può dire a fine partita che senza gli errori avremmo vinto, si poteva anche perdere. Dragowski mi ha illuso, non basta saper giocare con i piedi. Non comunica, non dirige la difesa. Nel terzo gol deve chiamare i compagni, lui deve essere lucido per guidare i difensori nel giusto posizionamento. Per il futuro va puntato su Bonaventura, che sta crescendo tanto, e non su Ribery, che ieri ha pagato anche il discorso Ramadan" ha concluso Galli.

DIFESA IMBARAZZANTE, LA SCELTA DI IACHINI CHE NON HA SENSO, METTERE FUORI QUARTA

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