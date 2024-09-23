Galli: "Colpani in crescita. Gudmundsson fa la differenza. Biraghi in panchina? se ne farà una ragione"

“Biraghi? Se sta in panchina se ne deve fare una ragione, il braccetto non è il suo ruolo

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato della sfida giocata ieri al Franchi tra viola e Lazio. Queste le sue dichiarazioni post partita: “La gara di ieri ha mandato messaggi importanti, soprattutto a Palladino. Spero che il mister li colga. Gudmundsson? Nel secondo tempo la squadra ha dato qualcosa in più, si vede che è un livello superiore ai giocatori che abbiamo in squadra. Ora serve puntare sulle certezze come Kean; anche Colpani lo vedo in crescita”.

Non le manda a dire Galli che continua la sua analisi: “Biraghi? Se sta in panchina se ne deve fare una ragione, il braccetto non è il suo ruolo. Se lo fai giocare lì metti in difficoltà anche lui. Comuzzo giovane interessante, ma va ritrovato al più presto Pongracic. Gosens? Come quinto di centrocampo all'Atalanta ha fatto un sacco di gol. Se lo metti a fare il terzino lo limiti molto”.

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