“Chiesa? Sta facendo tutto il possibile per far sì che il bene della Fiorentina sia tutelato – ha detto Giovanni Galli a Lady Radio – però sembra che dietro ci sia qualcosa che non sappiamo, tipo un vincolo difficile da sciogliere. A Chiesa in questa stagione Commisso ha fatto sapere che l’aria è cambiata, per lui i soldi non sono un problema però a patto che voglia sposare il progetto viola, ma se c’è stato un precedente accordo…”