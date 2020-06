L’ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato dei principali temi in casa Fiorentina allemittente Lady Radio, collegandosi alle dichiarazioni di sabato di Rocco Commisso: “Da quello che ho capito il presidente valuta Campi Bisenzio come opzione di riserva. Forse l’ha tirata in mezzo per smuovere un po’ il Comune di Firenze. Mi auguro che riesca a fare lo stadio nel capoluogo, ma se non gli sarà data l’opportunità allora si dirigerà altrove. Commisso a gennaio a dimostrato tutto il suo valore nel mercato, ha messo una pezza ad ogni lacuna palesata ad agosto. Mi sembra che stia facendo il percorso migliore possibile ad oggi”.

Ha avuto la sensazione che Chiesa sia in vendita?

“Se la Fiorentinalo cede vuol dire che è una decisione di comune accordo. Se Joe Barone parla con lui in inglese, proprio nei giorni della notizia di interesse da parte dello United..allora uno più uno fa due. A differenza sua la società sponsorizza la 10 per Castrovilli. Un’investitura in piena regola”.