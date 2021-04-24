Galli: "Biraghi deve essere un po' più umile e modesto. Serve un punto contro la Juve"

Galli ha parlato di Biraghi e del momento della Fiorentina

Ospite a Lady Radio, l’ex viola Giovanni Galli ha parlato in prima istanza della partita che attende la Fiorentina domani contro la Juve:

“Non è ancora risolto niente per la Fiorentina, se Genoa-Spezia finisse in parità ad esempio, entrambe potrebbero superare la squadra viola, così come il Benevento se battesse l’Udinese. Il Cagliari ha la Roma che è un po’ in calo… potrebbe veramente crearsi una situazione molto delicata. E' obbligatorio portare a casa almeno un punto. Biraghi? Forse ha pagato il fatto di non essere stato riscattato dall’Inter, ha bisogno di ritrovare serenità. Gli direi di essere un po’ più umile e modesto, perché spesso ha degli atteggiamenti un po’ antipatici verso tifosi e compagni".

PIRLO: "CHIESA NON CI SARA' CONTRO LA FIORENTINA. DOBBIAMO RICORDARCI LA SCONFITTA DELL'ANDATA"

https://www.labaroviola.com/pirlo-chiesa-non-ci-sara-contro-la-fiorentina-dobbiamo-ricordarci-la-sconfitta-dellandata/138051/