Galli: "Anni fa ho cercato di dare delle informazioni per Nico Gonzalez"

Galli ha parlato del giocatore accostato alla Fiorentina.

L'opinionista Giovanni Galli è intervenuto su Lady Radio e ha parlato del centrocampista argentino, Nico Gonzalez, dello Stoccarda.

Queste le sue parole: "Nico Gonzalez poteva già essere in Italia un paio di anni fa quando lo Stoccarda retrocesse. In quel momento si poteva acquistare per una cifra tra i 7 e i 9 milioni di euro. Il giocatore era forte, io ho cercato di dare delle informazioni su questo calciatore ma non ci è stata data al fiducia necessaria ed è rimasto in Germania. Per fortuna e bravura ha trovato un ct in Nazionale Argentina che lo ha convocato subito e ora per acquistarlo ci vogliono circa 25 milioni di euro. Lui sulla trequarti può giocare su tutti e tre i ruoli. Potrebbe fare anche l’attaccante contropiedista. Dovesse arrivare sarebbe un calciatpre di grandissimo livello".

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