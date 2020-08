Nikola Milenkovic è uno dei pezzi forti della Fiorentina. Iachini è stato chiaro nella prima riunione in vista della prossima stagione, la difesa non si tocca. Il serbo non è sul mercato a meno di maxi offerte. Resta da risolvere la questione relativa al contratto, in scadenza nel 2022. L’obiettivo è parlare di rinnovo ma sul difensore c’è il Milan e Ramandani, suo procuratore, ha avuto importanti segnali. Lo scrive Repubblica.

TUTTOSPORT, MANDZUKIC E GOTZE ALLA FIORENTINA? RIBERY CI PROVERÀ CON I SUOI EX COMPAGNI