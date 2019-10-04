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Frey: "Sarò al Franchi contro l'Udinese. Ribery? Un leader. Dragowski? Deve gestire la pressione"

Queste le parole rilasciate da Sebastien Frey ex portiere della Fiorentina al Corriere Fiorentino: "Finalmente torno al Franchi, ci sarò contro l'Udinese. Ribery è un campione, un leader e si è innamo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 12:09
Frey: "Sarò al Franchi contro l'Udinese. Ribery? Un leader. Dragowski? Deve gestire la pressione" -
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Queste le parole rilasciate da Sebastien Frey ex portiere della Fiorentina al Corriere Fiorentino: "Finalmente torno al Franchi, ci sarò contro l'Udinese. Ribery è un campione, un leader e si è innamorato di Firenze come tutti quelli che sono stati qui. Dragowski deve gestire la pressione e rimanere tranquillo, deve capire che non è più ad Empoli".

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