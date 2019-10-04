Frey: "Sarò al Franchi contro l'Udinese. Ribery? Un leader. Dragowski? Deve gestire la pressione"

Queste le parole rilasciate da Sebastien Frey ex portiere della Fiorentina al Corriere Fiorentino: "Finalmente torno al Franchi, ci sarò contro l'Udinese. Ribery è un campione, un leader e si è innamo...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2019 12:09

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