Frey: "Ho parlato con Ribery, perde lucidità perchè altri sbagliano posizione. Non vedo il gruppo"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, molto amato e seguito ancora dal popolo viola, ha parlato della situazione attuale in casa gigliata. E su Ribery...

Sebastien Frey ha parlato su instagram della situazione di casa Fiorentina, queste le sue parole: "Seguo molto la Fiorentina, anche ieri ho visto una parte della partita e devo dire che è stata una partita molto strana dove la Fiorentina non ha fatto cosi male come il risultato dice, nel primo tempo in diverse occasioni poteva segnare. Poi nel secondo tempo è stata gettata la spugna. Non vedo un gruppo che possa fare la differenza, eppure ci sono tanti giocatori buoni come Ribery, Castrovilli ad esempio è un calciatore dal sicuro avvenire. Questo è un gruppo che crolla alla prima difficoltà. Parlo spesso con Ribery, poco fa ci siamo sentiti, lui perde tante energie nel recuperare le posizioni sbagliate dei compagni e poi perde di lucidità. Dovrebbe invece pensare solo alla fase offensiva e all'ultimo passaggio. Lui come Ibra? No, perchè al Milan c'è un gruppo, te ne accorgi anche quando la partita finisce..."

PRANDELLI E RIBERY, UNA FRASE CHE NON E' PASSATA INOSSERVATA

https://www.labaroviola.com/umiliati-e-quella-frase-di-prandelli-su-ribery-intanto-si-scalda-il-calciomercato/127753/