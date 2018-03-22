Frey: "Fiorentina unita nel nome di Astori. L'Europa League? Dipende da loro, io faccio il tifo"

Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Diciamo che questa tragedia, che ha colpito tutto il mondo del calcio e soprattutto Firenze, ha fatto sì che la squadra diventasse più unita e...

Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Diciamo che questa tragedia, che ha colpito tutto il mondo del calcio e soprattutto Firenze, ha fatto sì che la squadra diventasse più unita e compatta. Da qui alla fine del campionato andranno in campo anche per lui, avranno una motivazione in più”.

Prosegue sugli obiettivi: "La qualificazione all’Europa League è possibile? Vediamo, quello dipende soltanto da loro. Io glielo auguro e incrocio le dita: avendo passato sei anni a Firenze mi è rimasta nel cuore. Non sarà semplice perché ci sono altre squadre che lottano per gli stessi obiettivi, ma faccio il tifo".