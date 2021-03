Frey: “Fa effetto vedere la Fiorentina nei bassifondi. Cause delle difficoltà? La confusione societaria e le polemiche”

Sébastien Frey, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione della partita Fiorentina-Parma, entrambe sue ex squadre, in programma per Domenica 7 Marzo ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole:

“Fa effetto vedere Fiorentina e Parma nei bassifondi della classifica, fino a qualche anno fa erano nella parte alta della classifica, ma la stagione non è ancora finita e non devono mollare”.

PARMA “Il Parma è una bella realtà, è in difficoltà ma ce la può ancora fare”.

FIORENTINA “La Fiorentina, sulla carta, ma se la miscela non funziona succede quello che stiamo vedendo in questa stagione. Ci sono tante componenti che causano le difficoltà della squadra, come la confusione societaria e le polemiche”.

