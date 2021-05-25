Frey dà il benvenuto a Gattuso: "Grinta e voglia di vincere. Avevamo bisogno di uno come te"

Sebastien Frey dà il benvenuto a Gennaro Gattuso, nuovo tecnico della Fiorentina

Sebastien Frey, grande ex della Fiorentina, ha dato il benvenuto al nuovo tecnico Viola, Gennaro Gattuso, attraverso un post sul suo profilo Instagram. Ecco le parole apparse sul profilo dell'ex portiere Viola:

"Grinta, fame, voglia di vincere e puntare in alto. Rino sa come lavorare sodo, con impegno, sudore e sacrifico per raggiungere grandi obiettivi. Sono sicuro che sulla nostra panchina farà bene. Avevamo bisogno di una persona come te: benvenuto a Firenze e alla Fiorentina mister".

Di seguito il post apparso sul profilo di Frey.

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