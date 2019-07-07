Frey: "Commisso dovrà dimostrare tanto. C'è bisogno di un progetto di tre anni per tornare in alto"

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva dall'ex portiere viola Sebastien Frey: "Dopo l'era Della Valle bisogna ripartire da capo. Penso che fosse il momento di cambiare, vanno ringr...

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva dall'ex portiere viola Sebastien Frey: "Dopo l'era Della Valle bisogna ripartire da capo. Penso che fosse il momento di cambiare, vanno ringraziati per quello che hanno fatto per la Fiorentina ma da un anno e mezzo la rottura con la piazza era insanabile, giusto cambiare per entrambi. Ora Commisso dovrà dimostrare tanto. La prima mossa sarà quella di trattenere Chiesa, un segnale che potrebbe rivelarsi molto importante. Immagino che per la prossima stagione l'obiettivo sarà restare nella parte sinistra della classifica. Per riportare la Fiorentina in alto, nei posti che merita, ci sarà bisogno di un progetto minimo di tre anni".