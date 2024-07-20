Corriere Fiorentino: "Franchi, fine lavori entro il 30 novembre 2026. Slitta alla prossima settimana l’incontro Fiorentina-Funaro" 

Restano da individuare le fonti di finanziamento mancanti per completare il progetto

I cantieri al Franchi, per le opere coperte da finanziamenti, si concluderanno entro il 30 novembre 2026. È quanto emerge dalla «valutazione previsionale impatto acustico ambientale» derivante dai lavori di ristrutturazione allo stadio, ai fini di ottenere dal Comune di Firenze una deroga per il rumore causato dai cantieri, da questo luglio fino appunto a novembre 2026. La relazione allegata alla determina, che autorizza le imprese edili a superare i limiti sonori, contiene il cronoprogramma degli interventi e l’impatto acustico derivante nelle aree circostanti, dove ci sono le abitazioni private.

Ecco il piano per il lavori del Franchi. Lo stralcio è diviso in due lotti. Nel primo (fino a maggio 2025) si interverrà in curva Fiesole e parte di Maratona e Tribuna, nel secondo (fino a novembre 2026) nella restante parte dell’impianto (alcuni interventi andranno a sovrapporsi) e in quest’ultimo non si considera la presenza della Fiorentina a giocare le partite.

Il cantiere opererà dalle 7 alle 18; il sabato l’orario sarà dalle 9 alle 18; domenica e festivi stop ai lavori. Per tutelare la quiete dei residenti, sono previste opere di mitigazione acustica. Dagli studi effettuati le abitazioni di viale Fanti che nei primi mesi di lavori subiranno i maggiori disagi, sono quelle comprese tra l’incrocio con via Volturno e via Carnesecchi. Nel caso si superassero i limiti concessi in deroga, si provvederà a eseguire ulteriori opere di mitigazione acustica, o a limitare l’utilizzo dei macchinari maggiormente rumorosi. Prima che Palazzo Vecchio rimodulasse i lavori per consentire alla Fiorentina di restare a giocare nell’impianto anche la prossima stagione, tutte le opere previste (compresa la copertura integrale del catino e la riqualificazione della Maratona con nuovi skybox), sarebbero dovute essere completate entro fine 2026. Ma il governo lo scorso marzo ha prorogato il termine delle opere finanziate dal Pnrr a fine 2028.

Restano da individuare le fonti di finanziamento mancanti per completare il progetto e, soprattutto, tra Comune e Fiorentina, stabilire se il club viola resterà a giocare al Franchi nella stagione 2025-26 (Palazzo Vecchio sarebbe disposto ad adeguare a spese proprie l’impianto di rugby Padovani). Nel frattempo, è slittato l’incontro Fiorentina-Funaro: se ne parlerà la prossima settimana, quando, dalla riunione prevista al Gos, sarà più chiara l’ubicazione del settore ospiti e la capienza netta del Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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