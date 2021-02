Francesca Romeo: “Porto la fede viola in tv. Il calciatore più bello? Callejon. Il motivo..”

Per parlare del momento della Fiorentina, Labaroviola ha contattato la nota showgirl e presentatrice tv Francesca Romeo.

Buongiorno Francesca, ci racconti come nasce la tua passione per la Fiorentina?

“Intanto premetto di essere una fiorentina al 100%, dove sono nata ed abito tutt’ora. Seguo le sorti della squadra fin da bambina, infatti collezionavo ogni anno le figurine dei calciatori con l’ansia di trovare nelle bustine i miei idoli. Devo dire grazie a mio nonno che mi portava allo stadio dai 7-8 anni in Maratona”.

Hai avuto più avanti anche il piacere di lavorare in trasmissioni sportive. Com’è stato il tuo percorso?

“Tutto ha avuto inizio nel 2008, grazie alla trasmissione ‘Salotto viola’ su Platinum Calcio, insieme a dei maestri come Xavier Jacobelli e Mario Tenerani. La trasmissione si rivelò una grande palestra per me, mi fece capire che potevo dire la mia anche nelle situazioni di calcio parlato. In seguito ho partecipato alcune volte su Italia 1 al programma ‘Tiki Taka’ con Pierluigi Pardo. Nel 2015′ col passaggio ad Rtv 38 ho potuto condurre ‘Mister Romeo’, trasmissione della domenica sera, che mi fa esserne orgogliosa per aver operato anche alla stesura del programma”.

Chi è stato il tuo calciatore preferito della storia viola?

“Erano gli anni di Gabriel Batistuta, come ogni tifoso viola degli anni 90′ non posso non citare il Re Leone. Subito a ruota, come non ricordare la squadra che disputò le due Champions League con Prandelli in panchina e la coppia Gilardino-Mutu in avanti. Momenti indimenticabili”.

Come valuti il campionato in corso della squadra di Prandelli?

“Credo che lo spogliatoio sia poco coeso, i risultati altalenanti ed il gioco spesso carente della squadra è lo specchio di tutto ciò. Per fortuna il lavoro di Cesare sta cominciando pian piano ad ingranare..”.

Ti sei arrabbiata per il pareggio col Torino?

“Senza dubbio, vedere la sceneggiata di Belotti è stato un manifesto indecoroso ed antisportivo. Il capitano del Torino si è reso protagonista di un spettacolo poco edificante e che ha vanificato la prova di orgoglio dei nostri ragazzi”.

Quest’anno la società ha aggiunto due collaboratrici al reparto media del sito e web tv, Rossella Petrillo e Veronica Maffei. Le conosci?

“Sono due bravissime ragazze. Rossella è anche mia amica, ha cominciato da poco ma è molto preparata. Anche Veronica è molto brava, devo dire che la Fiorentina ha fatto due scelte azzeccatissime. Gli faccio il mio miglior in bocca al lupo ad entrambe”

Dacci un giudizio da donna, chi è il calciatore della rosa viola più bello?

“Voto Josè Maria Callejon, rispecchia il mio uomo ideale. Esprime il bon ton, mi piace il suo stile sempre curato sia in campo che fuori. Ha un fascino vintage. Speriamo che ci faccia esultare anche in campo (ride ndr.)”.

Marco Collini

